В Костанайской области мошенница приносила продукты сельчанам и оформляла на них кредиты

Более чем на 5 млн тенге обманула жительница Аулиекольского района сельчан. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В производстве отдела полиции Аулиекольского района находится уголовное дело, зарегистрированное по статье «Мошенничество» в отношении 31-летней местной жительницы.

Свои мошеннические действия, а именно незаконное оформление товарных онлайн кредитов, женщина осуществляла с помощью ИП, расположенного в Алматы. Для получения личных данных сельчан, мошенница под предлогом раздачи социальной помощи, посещала потерпевших граждан и приносила пакеты с продуктами. Для отчетов ей якобы требовалось фото сельчан и персональные данные. В последующем она передавала сведения в ИП, у которого был заключен договор с одним из банков. Деньги женщина получала на свою банковскую карту. Потерпевшие узнавали о «своих» кредитах только после звонков сотрудников банка и смс-оповещения о погашении задолженности по кредиту.

В отдел полиции поступило восемь заявлений от граждан, пострадавших от рук злоумышленницы. Сумма причиненного ущерба потерпевшим составила более 5 миллионов тенге.

Подозреваемая ранее не судимая, имеет малолетнего ребенка. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.

Вместе с тем, стражи порядка обращаются к жителям района с просьбой сообщить в полицию, если имеются аналогичные факты. Предполагаем, что пострадавших от обманных действий подозреваемой может быть больше.

Кроме этого, полицейские напоминают гражданам о том, что нельзя передавать свои личные данные и другие сведения третьим лицам!

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