В Костанайской области мужчина пошутил, сообщив, об убийстве у него дома

Фото пресс-службы ДП
12 декабря в дежурную часть Аулиекольского отдела полиции, позвонил мужчина и сообщил, что у него дома произошло убийство.
По прибытию на адрес полицейских, факт не подтвердился.
Сотрудниками, был установлен звонивший. Им оказался 31-летний житель поселка Аманкарагай.
По результатам медицинского освидетельствования у мужчины была установлена средняя степень алкогольного опьянения.
За преднамеренный звонок в специальную службу, в отношении звонившего, возбуждено административное производство по статье 438 КОАП РК «Заведомо ложный вызов специальных служб».
Ему вынесен штраф в размере 30 МРП,- рассказал первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.
С начала текущего года по Костанайской области, за ложный вызов специальных служб к административной ответственности привлечено более 330 лиц.