В Костанайской области мужчина пошутил, сообщив, об убийстве у него дома

12 декабря в дежурную часть Аулиекольского отдела полиции, позвонил мужчина и сообщил, что у него дома произошло убийство.

По прибытию на адрес полицейских, факт не подтвердился.

Сотрудниками, был установлен звонивший. Им оказался 31-летний житель поселка Аманкарагай.

По результатам медицинского освидетельствования у мужчины была установлена средняя степень алкогольного опьянения.

За преднамеренный звонок в специальную службу, в отношении звонившего, возбуждено административное производство по статье 438 КОАП РК «Заведомо ложный вызов специальных служб».

Ему вынесен штраф в размере 30 МРП,- рассказал первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.

С начала текущего года по Костанайской области, за ложный вызов специальных служб к административной ответственности привлечено более 330 лиц.

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