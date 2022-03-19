USD 505.22
EUR 558.72
RUB 4.9
  1. Home
  2. Новости
  3. В Костанайской области мужчина поскользнулся и умер, ударившись головой

В Костанайской области мужчина поскользнулся и умер, ударившись головой

alt-patr.ru

Vinkmag ad

Происшествие случилось в Сарыкольском районе. Информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В районную больницу поступил 65-летний мужчина. В последствии он скончался.  В ходе расследования полицейскими установлено, что в тот день пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, когда мужчина возвращался домой, он поскользнулся и упал на обледеневшую дорогу.

Согласно экспертизе, телесные повреждения получил в результате падения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Об отмене карантинных мер рассказала на брифинге
Следующая новость

Срочно нужно уплатить налог на транспорт