В Костанайской области мужчина поскользнулся и умер, ударившись головой

Происшествие случилось в Сарыкольском районе. Информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В районную больницу поступил 65-летний мужчина. В последствии он скончался. В ходе расследования полицейскими установлено, что в тот день пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, когда мужчина возвращался домой, он поскользнулся и упал на обледеневшую дорогу.

Согласно экспертизе, телесные повреждения получил в результате падения.

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