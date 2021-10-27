В Костанайской области мужчина ударился об печь и умер

В производстве отдела полиции Костанайского района находится уголовное дело по ст.106 ч.3 Уголовного кодекса. Информацию в ответе на запрос подтвердила пресс-служба ДП.
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«Установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков в селе Майколь Костанайского района 46-летняя жительница на почве словесного конфликта оттолкнула от себя 44-летнего мужчину, который потеряв равновесие, упал и ударился о металлическую печь. Потерпевший скончался», — сообщает пресс-служба ДП.
Досудебное расследование продолжается. Назначена экспертиза.
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