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В Костанайской области мужчина ударился об печь и умер

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В производстве отдела полиции Костанайского района находится уголовное дело по ст.106 ч.3 Уголовного кодекса. Информацию в ответе на запрос подтвердила пресс-служба ДП.

«Установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков в селе Майколь Костанайского района 46-летняя жительница на почве словесного конфликта оттолкнула от себя 44-летнего мужчину, который потеряв равновесие, упал и ударился о металлическую печь. Потерпевший скончался», — сообщает пресс-служба ДП.

Досудебное расследование продолжается. Назначена экспертиза.

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