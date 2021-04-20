В Костанайской области мужчина во время ссоры убил знакомого

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Как стало известно alau.kz происшествие случилось в Рудном. Информацию об этом в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе ДП.
7 апреля в 21.44 часов в приемный покой Рудненской городской больницы с колото-резанным ранением грудной клетки доставлен 34-летний местный житель.
«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 106 ч. 1 Уголовного кодекса. От полученного ранения мужчина скончался в больнице. В связи с чем, уголовное дело переквалифицировано на ст.99 ч.1 УК РК «Убийство». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 55-летний подозреваемый, житель Рудного, ранее судимый, не работающий», — сообщили в пресс-службе.
Установлено, что между мужчинами возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. По уголовному делу назначена судебно-биологическая экспертиза.
В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».
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