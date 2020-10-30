В Костанайской области на автодорогах начнут действовать более 200 пунктов обогрева

С 1 ноября в Костанайской области на автодорогах республиканского и областного значения начнут действовать 238 пунктов обогрева для оказания помощи пострадавшим. Помимо этого на оперативную круглосуточную работу переведут около двух тысяч человек и порядка шестисот единиц техники. Главная их цель — помочь людям, оказавшимся в дороге во время буранов или сильных морозов

С 1 ноября в Костанайской области вся система гражданской обороны будет переведена в режим повышенной готовности. Согласно постановлению акима региона, с этого времени будет действовать комплекс мероприятий, направленных на защиту населения от чрезвычайных ситуаций зимнего периода. Для оказания помощи пострадавшим на автодорогах республиканского и областного значения будут работать 23 пункта обогрева. Помимо этого еще 215 таких пунктов для людей подготовят дополнительно акиматы городов и районов.

«Вместе с тем, Департаментом разработан алгоритм действий государственных органов и учреждений при угрозе или возникновении опасных метеорологических явлений и неблагоприятных дорожно-климатических условий зимнего периода. Для оперативного реагирования на возникающие ЧС создана группировка сил и средств численностью около двух тысяч человек и порядка шестисот единиц техники»,- говорит начальник ДЧС Костанайской области Биржан Каримов.

По словам начальника департамента по чрезвычайным ситуациям, в ведомстве уже подготовлены оперативные группы, которые будут заниматься поиском, спасением, эвакуацией и оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим. В общем, это 256 человек и 61 единица высокопроходимой техники. Проработана и система информирования населения об ухудшении погодных условий и закрытии автомобильных дорог через СМС рассылку, в социальных сетях и на официальных страницах ДЧС.

«Цифры свидетельствуют о том, что население не в полной мере воспринимает опасность зимнего периода, в этой связи рекомендую планировать выезд с учетом метеорологической обстановки и прогноза погоды, а также не игнорировать рекомендации спасателей. При эксплуатации автотранспорта в зимний период водителям рекомендуется иметь в автомобиле набор инструментов, буксировочный трос, лопату, фонарь, запасную канистру с топливом, теплую одежду и небольшой запас продуктов и питьевой воды»,- сказал Биржан Каримов.

Прошлой зимой подразделениями ДЧС было проведено более 100 спасательных операции, в ходе которых эвакуировано и спасено 708 человек, из снежных заносов вызволено 197 различных авто. В заключении в департаменте по чрезвычайным ситуациям еще раз напомнили единый номер службы спасения — 112, куда люди могут обратиться в случае чрезвычайной ситуации на дорогах.

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