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В Костанайской области на пенной вечеринке несовершеннолетнюю девочку ударило током, передает корреспондент Massaget.kz
В департаменте полиции Костанайской области, прокомментировали происшествие.
«На основании этой информации полиция возбудила уголовное дело. 25 августа в селе Узынколь 9-летнюю девочку ударило током. На месте была оказана скорая медицинская помощь. Несовершеннолетнюю девочку доставили в районную больницу», — говорится в ответе департамента полиции корреспонденту Massaget.kz.
Представители департамента полиции отметили, что по данной информации проводятся следственные мероприятия и назначена необходимая экспертиза.