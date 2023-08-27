Фото кадр из видео Massaget.kz

В Костанайской области на пенной вечеринке несовершеннолетнюю девочку ударило током, передает корреспондент Massaget.kz

В департаменте полиции Костанайской области, прокомментировали происшествие.

«На основании этой информации полиция возбудила уголовное дело. 25 августа в селе Узынколь 9-летнюю девочку ударило током. На месте была оказана скорая медицинская помощь. Несовершеннолетнюю девочку доставили в районную больницу», — говорится в ответе департамента полиции корреспонденту Massaget.kz.

Представители департамента полиции отметили, что по данной информации проводятся следственные мероприятия и назначена необходимая экспертиза.

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