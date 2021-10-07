В Костанайской области на сайгаков надели специальные ошейники

В Костанайской области после массовой гибели сайгаков в 2015 году, когда из-за пастереллёза погибло свыше 200 тысяч животных, вновь растет их численность. По словам специалистов, только бетпакдалинской породы стало больше за два последних года на 250 процентов. Количество особей этого вида в Казахстане достигло 285 тысяч, а было 111 тысяч.

Чтобы и дальше вести охрану, в начале октября в Амангельдинском и Джангельдинском районах сотрудники областной инспекции лесного хозяйства и животного мира и Ассоциации биоразнообразия Казахстана, надели на самок сайгаков ошейники со спутниковыми передатчиками, чтобы в дальнейшем отслеживать пути миграции животных. Всего удалось оснастить ошейниками 25 самок по всей стране, шесть именно в нашей области.

«В пределах 5-6 минут занимает время с гоном. Мотоциклист гонит на лежащих людей в степи, отбивает со стада, начинает скорость сбрасывать, ее ловят сетями. Закрывают ей глаза и меньше видела практически никто не разговаривает, чтобы ее не пугать», — говорит и.о.руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Костанайской области Рустам Бидибаев.

По словам специалистов, ошейники подают сигналы о местонахождении сайги 2-3 года, а когда отработают свое, просто размагничиваются и отпадают. Кстати, ошейники надевают только на самок. Самцы, как отмечают специалисты, живут не долго, и часто погибают в течение года. Самки же могут проносить ошейник до трех лет.

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