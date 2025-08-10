В Костанайский городской суд обратился отдел образования Костанайского района с иском к гр.Ш. о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 400 000 тенге. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Из требований истца следует, что ответчик вменил себе в обязанности преподавание учителя и передал себе вакантные часы по предмету «история» в количестве 5 часов в неделю.

В ходе изучения материалов гражданского дела судом установлено, что в сентябре 2022 года между истцом и ответчиком был заключен трудовой договор, в рамках которого гр.Ш. принят на должность директора школы.

Приказом директора образовательного учреждения, ответчику переданы вакантные часы учителя истории. Вместе с тем, судом установлено, что распределение учебных часов согласовано, ввиду нехватки в преподавательском составе.

Трудовые обязательства ответчиком исполнены в полном объеме добросовестно. Учебные часы отведены, вся необходимая документация заполнена, что подтверждается материалами дела.

Истец не представил доказательства наличия недобросовестного поведения ответчика, способствовавшего своими действиями начислению заработной платы.

Решением согласительной комиссии заявление истца оставлено без удовлетворения, решением большинства голосов действия работодателя признаны необоснованными.

Недобросовестность ответчика отсутствовала, денежные суммы он получал в качестве заработной платы.

При вышеуказанных обстоятельствах, суд находит исковое требование о взыскании суммы неосновательного обогащения необоснованным, не подлежащим удовлетворению.

Неделя начнется с отключения электричества в Костанае План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 11...

Налоговые органы будут использовать биометрию Министерство финансов разработало Правила использования средств биометрической идентификации в информационных системах органов государственных доходов, сообщает...

Европа присматривается к казахстанскому электричеству Страны Европы заинтересованы в казахстанском электричестве. В министерстве энергетики озвучили LS подробности. По информации ведомства, Казахстан продолжает...