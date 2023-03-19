В Костанайской области на выборах проголосовало 62,36% избирателей, в Алматы – 15,38%

Явка граждан Казахстана, включённых в списки избирателей, на выборы в мажилис и маслихаты на 14.10 составила 46,84%, сообщает ЦИК РК.
- в Астане – 33,65%;
- в Алматы – 15,38%;
- в Шымкенте – 35,61%;
- в Абайской области – 52,28%;
- в Акмолинской области – 52,12%;
- в Актюбинской области – 51,28%;
- в Алматинской области – 52,13%;
- в Атырауской области – 36,15%;
- в Восточно-Казахстанской области – 58,69%;
- в Западно-Казахстанской области – 55,14%;
- в Жамбылской области – 58,32%;
- в Жетысуской области – 52,41%;
- в Карагандинской области – 56,97%;
- в Костанайской области – 62,36%;
- в Кызылординской области – 54,31%;
- в Мангистауской области – 49,18%;
- в Павлодарской области – 51,24%;
- в Северо-Казахстанской области – 49,68%;
- в Туркестанский области – 48,37%;
- в Улытауской области – 52,29%.
Голосование продлится до 20.00, передает informburo.kz В это время избирательные комиссии приступят к подсчёту голосов и составлению протокола о результатах голосования. Итоги выборов должны подвести не позднее 29 марта.