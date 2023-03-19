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  4. В Костанайской области на выборах проголосовало 62,36% избирателей, в Алматы…

В Костанайской области на выборах проголосовало 62,36% избирателей, в Алматы – 15,38%

Явка граждан Казахстана, включённых в списки избирателей, на выборы в мажилис и маслихаты на 14.10 составила 46,84%, сообщает ЦИК РК.

  • в Астане – 33,65%;
  • в Алматы – 15,38%;
  • в Шымкенте – 35,61%;
  • в Абайской области – 52,28%;
  • в Акмолинской области – 52,12%;
  • в Актюбинской области – 51,28%;
  • в Алматинской области – 52,13%;
  • в Атырауской области – 36,15%;
  • в Восточно-Казахстанской области – 58,69%;
  • в Западно-Казахстанской области – 55,14%;
  • в Жамбылской области – 58,32%;
  • в Жетысуской области – 52,41%;
  • в Карагандинской области – 56,97%;
  • в Костанайской области – 62,36%;
  • в Кызылординской области – 54,31%;
  • в Мангистауской области – 49,18%;
  • в Павлодарской области – 51,24%;
  • в Северо-Казахстанской области – 49,68%;
  • в Туркестанский области – 48,37%;
  • в Улытауской области – 52,29%.

Голосование продлится до 20.00, передает informburo.kz В это время избирательные комиссии приступят к подсчёту голосов и составлению протокола о результатах голосования. Итоги выборов должны подвести не позднее 29 марта.

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