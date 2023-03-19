В Костанайской области на выборах проголосовало 62,36% избирателей, в Алматы – 15,38%

Явка граждан Казахстана, включённых в списки избирателей, на выборы в мажилис и маслихаты на 14.10 составила 46,84%, сообщает ЦИК РК.

в Астане – 33,65%;

в Алматы – 15,38%;

в Шымкенте – 35,61%;

в Абайской области – 52,28%;

в Акмолинской области – 52,12%;

в Актюбинской области – 51,28%;

в Алматинской области – 52,13%;

в Атырауской области – 36,15%;

в Восточно-Казахстанской области – 58,69%;

в Западно-Казахстанской области – 55,14%;

в Жамбылской области – 58,32%;

в Жетысуской области – 52,41%;

в Карагандинской области – 56,97%;

в Костанайской области – 62,36%;

в Кызылординской области – 54,31%;

в Мангистауской области – 49,18%;

в Павлодарской области – 51,24%;

в Северо-Казахстанской области – 49,68%;

в Туркестанский области – 48,37%;

в Улытауской области – 52,29%.

Голосование продлится до 20.00, передает informburo.kz В это время избирательные комиссии приступят к подсчёту голосов и составлению протокола о результатах голосования. Итоги выборов должны подвести не позднее 29 марта.

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