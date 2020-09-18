В Костанайской области наблюдается рост безналичных платежей

В Костанайской области, как в целом и по республике, наблюдается рост безналичных платежей с использованием платежных карт. В этом году по сравнению с прошлым годом удельный вес безналичных платежей вырос с 21,7 % до 51%. Такую динамику специалисты связывают с тем, банковские карты все чаще используются для повседневных операций, а онлайн-транзакции экономят немало времени, сообщает alau.kz

Сейчас костанайцы имеют в обращении почти 1,5 млн единиц банковских карт, в том числе активно используемых 815 тыс. За январь-июль 2020 года общий оборот по ним составил 686 млрд тенге. Объемы безналичных платежей, по сравнению с 2019 годом, выросли в 4 раза.

«В целом оборот по картам составил 680 млрд тенге, из них 350 млрд безналичные, больше чем половина. По сравнению с прошлым годом объем безналичных платежей посредством платежных карт вырос в 4 раза. Было в прошлом году за 7 месяцев 85 млрд, а в этом 350 млрд тенге. Количество транзакций тоже увеличилось на 3,6 раза»,- говорит начальник отдела КФ «Нацбанка» Дина Ахметжанова.

В итоге удельный вес безналичных платежей вырос за год с 21,7 % до 51%. При этом рост по снятию наличных денег небольшой. Всего на 0,3%. Такие цифры эксперты объясняют с тем, что карты все чаще используются для повседневных операций, онлайн-транзакции экономят много времени. Кроме того, преимущества безналичной оплаты связаны и с возможностью получать кэшбэк, бонусы, скидки по картам.

«Сейчас расчет платежными картами мы используем повседневно, оплачиваем комуслуги, налоги, кредиты, баланс на телефон, тем более с пандемией развитие идет. Люди стали чаще обращаться к онлайн-торговле. При этом в марте 54,4%. В апреле и мае 46,8% и 49,4%. Снижение в период ЧП»,- сказала Дина Ахметжанова.

Также, по словам экспертов, в регионе активно развивается инфраструктура для приема платежей посредством платежных карт.

За год количество пос-терминалов увеличилось на 25% и составило более 11 тыс. единиц, на 15% увеличилось количество предпринимателей, установивших оборудование. Их сейчас почти 7 тысяч.

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