В Костанайской области начала работать выездная легализационная комиссия

На отчетной встрече начальника ДП Костанайской области Ерлана Омарбекова с населением, которая прошла 2 марта, поступил вопрос о необходимости организации процесса легализации иностранных автомобилей ввезенных до 1 сентября 2022 года в отдаленных регионах области на местах.

Жители области рассказали, что ехать в областной центр для оформления авто очень далеко и затратно.

Для решения вопроса оформления автомобилей в отдаленных регионах области было приято решение о создании выездной легализационной комиссии, в состав которой вошли сотрудники процессингового центра и криминалистической службы ДП Костанайской области.

— Первый регион куда выехали сотрудники полиции стал Аркалык, где за один день здесь был проведен осмотр 90 иностранных авто, из которых 73 были легализованы, — отметил начальник административной полиции ДП Костанайской области Сымбат Торебеков.

Автовладельцы поблагодарили полицейских за такой подход в работе и отметили, что благодаря выездной комиссии им не пришлось ехать за сотни километров. Проверил работу комиссии и депутат городского маслихата Аркалыка Серик Толепбаев, который подчеркнул удобство работы в таком формате.

— Избиратели поднимали вопрос о выездной комиссии неоднократно, полицейские организовали весь необходимый процесс на месте. Пришло большое количество автовладельцев, которые оформили свои авто и получили казахские государственные номера, — отметил Серик Толепбаев.

Стоит отметить, что 17 апреля данная выездная комиссия будет работать в Житикаре, и у владельцев иностранных авто есть возможность провести легализацию авто на месте.

О начале работы выездной комиссии сообщают местные СМИ и ведомственные социальные сети.

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