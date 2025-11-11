В Костанайской области спасатели уже приступили к подготовке к весеннему паводковому периоду.

С рабочей поездкой регион посетил заместитель председателя Комитета гражданской обороны и воинских частей МЧС Республики Казахстан Алексей Советов.

В ходе визита он ознакомился с реализацией плана инженерных работ на 2026 год, а также проверил состояние защитных дамб и готовность водопропускных каналов в паводкоопасных районах области. Особое внимание было уделено техническому состоянию гидротехнических сооружений и мерам по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций.

По итогам проверки Алексей Советов дал ряд рекомендаций местным исполнительным органам и подразделениям МЧС. Он отметил необходимость усиления профилактических мер и улучшения координации между службами для обеспечения безопасности населения в период весеннего половодья.

В МЧС подчеркнули, что заблаговременная подготовка позволит минимизировать последствия паводка и обеспечить оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

