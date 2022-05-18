В Костанайской области началась посевная кампания

В управлении сельского хозяйства Костанайской области, комментируя ход посевной компании, отмечают, что в этом году перед аграриями поставлена главная задача — обеспечить потребности населения области в социально значимых продуктах питания. Это всё отразилось и на структуре посевных площадей. К примеру, увеличили посевы гречихи, картофеля и овощей — каждой культуры на 1000 га. Помимо этого госказна предлагает преференции для тех, кто выращивает подсолнечник и гречиху.

«С текущего года в области реализуется программа стимулирования возделывания подсолнечника и гречихи. Основная цель программы — обеспечение потребности населения области в социально значимых продуктах питания, а также максимальная загрузка мощностей перерабатывающих предприятий области. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 500 млн. тенге, при реализации на перерабатывающие предприятия области сельхозтоваропроизводитель получит за каждую тонну семян подсолнечника 20 800 тенге субсидий, на гречиху 15 000 тенге», — рассказал Тимур Бисимбаев, руководитель Управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области



Сегодня всеми культурами засеяно 758,4 тыс. га, или почти 16 % от запланированный площади. Так же уже выпало 11,2 мм осадков, и это больше прошлогоднего показателя. Дожди привели к дополнительным обработкам против сорняков, а по некоторым культурам сельхозники решили сдвинуть сроки сева на более поздние периоды в расчете на июльские осадки. Арман Абенов, заместитель акима Костанайской области отметил: «Наша задача на текущий момент выполнить посевные работы в оптимальные сроки. Выполнение объемов зависит от организованности и оснащения материально-технического парка сельхозтоваропроизводителей, обеспеченности финансовыми средствами».

Как отметили на совещании в акимате Костанайской области, проблем с подвозом и выбором льготного топлива нет. Что касается кредитования, то в областное представительство Аграрной кредитной корпорации подано 540 заявок на 27 млрд тенге. Из них выданы кредиты на 23 млрд тенге.

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