В Костанайской области началась посевная кампания

Посевную кампанию одними из первых начали в Камыстинском районе. Свыше 300 тысяч гектаров в этом году планируется засеять зерновыми культурами. Но к этому приступят в ближайшие дни, а пока аграрии занимаются севом многолетних кормовых и серых хлебов. В полевых работах участвуют более 50 посевных комплексов.

В крестьянском хозяйстве «Ренат» Камыстинского района работы начались с посева ячменя. Эта зерновая культура неприхотлива и не требует мягких, теплых условий, поэтому и идет на посадку в числе первых.

«Ну, сейчас 300 га ячменя посеем, потом все остальное. 1400 га будем сеять пшеницы. Планируем за 20, может 22 дня посеять.Задействовано 4 единицы техники К-700, 2 КамАЗа и помимо этого мелкая техника.Режим ЧП, как бы сильно так не повлиял, блокпосты не препятствует. Работа движется, как в обычном режиме. Без всяких препятствий»,- говорит бригадир КХ «Ренат» Руслан Дидигов.

Посев многолетних кормовых и серых хлебов, несмотря на действующий режим ЧП и карантин, проходит в обычном режиме.

«Проводится работа по вывозу семян на воздушно-тепловой обмен, протравленных семян. Району выделено 4 900 тонн льготного дизельного топлива, которого около 70% завезено на сегодняшний день. Работа продолжается ежедневно. Также обеспечены семенами в основном, людскими ресурсами, энерговооруженностью, все готовы»,- сказал руководитель отдела сельского хозяйства акимата Камыстинского района Сакен Сейдалин.

Всего в Камыстинском районе в посеве участвуют более 50 комплексов, задействованы около 400 тракторов, из них 185 агрегатов производили работы по закрытию влаги.

Аграрии очень надеются, что этот год не будет таким засушлевым, как прошлый. Но и сами землевладельцы стараются сделать все от них зависящее.

«За осенне-зимний период осадков выпало в 2 раза больше, поэтому влагозарядка хорошая, и это внушает оптимизм для наших товаропроизводителей.Работать надо и все будет, результат, все будет у нас хорошо. Сильное государство, все будет нормально. Все будем с хлебом, надеюсь. С продукцией, с сельхоз продукцией»,- рассказал Сакен Сейдалин.

Площадь ярового сева по району составляет 324,5 тыс. гектаров, из них 93% займут зерновые культуры. Пшеницей засеят около 300 тыс. гектаров, ячменём — 10 тысяч, и под овес отведено чуть менее 3-х тысяч гектаров. Кроме того, аграрии Камыстинского района 20 гектаров пашни планируют засеять бахчевыми культурами, 9 гектаров займут овощи и по 10 гектаров выделено на масличные и кормовые культуры.

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