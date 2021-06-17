В Костанайской области начали работать летние пришкольные лагеря

В прошлом году из-за карантина они были под запретом, этим летом такие площадки с питанием и без разрешили, но с оговоркой — не более 25 человек в одном отряде.

С 1 июня в Костанае начали работать пришкольные лагеря, но только в формате онлайн. А с 14 июня, когда наш регион вновь вернулся в «зелёную» зону, постановлением главного санврача области пришкольным площадкам разрешили работать, что называется, в живую. В школе-лицее № 2 посещают пришкольный лагерь 60 детей, это 3 отряда по 20 человек. Для себя школа выбрала пребывание детей на 3 часа без питания, и стараются сделать эти часы насыщенными для школьников.

«Эти три часа для детей мы стараемся сделать интересными, полезными, чтобы они от нас ушли с эмоциями, например вчера они ходили на мастер классы по капкейкам , изготовляли сами пекли, ходили на экскурсию, сейчас они идут из театра «Супер заяц» вот такой спектакль был. Ну и еще много чего запланировано, чтобы хоть эти 10 дней они провели ярко»,- рассказывает заместитель директора школы-лицея №2 Елена Потехина.

Как рассказала Елена Потехина, как только стало известно об открытии пришкольного лагеря в привычном формате, желающих записаться было много. Но здесь учебному заведению пришлось соблюдать ограничения санврача — не более 25 человек в отряде.

«Конечно, когда сказали, что онлайн формат родители и естественно и нам было непонятно как это проводить, а сейчас конечно с радостью. Двор опять наполнился голосами, смехом детей. Все радостные довольные уходят, мы видим, что они довольны, потому, что никто не опаздывает. Все приходят во время начинаем утро с зарядки мы и потом все расписано, они заняты каждую минутку»,- отмечает Елена Потехина.

Пришкольный лагерь в школе-лицее №2 продлится 10 дней, до 24 июня. Программа у ребят будет насыщенная, их ждут мастер-классы, походы в театр и много различных конкурсов, игр и веселых стартов.

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