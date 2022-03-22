В Костанайской области начали взрывать лёд

В Карасуском районе начались работы по рыхлению льда на руслах рек. Первые взрывы прозвучали на реке Карасу, в селе Белозерка, затем на той же реке в селе Зеленовка.
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Специализированная команда профессиональных взрывников под контролем местных исполнительных органов и департамента по ЧС Костанайской области со строжайшим соблюдением мер безопасности взорвали лёд в русле реки объёмом около 7,5 тысяч кубических метров. Для этого во льду пришлось пробурить более 220 скважин и заложить около 500 килограммов взрывчатки.
Рыхление льда на водных объектах проводятся до начала ледохода с целью предотвращения ледяных заторов и обеспечения безаварийного пропуска талых вод в районе паводкоопасных населенных пунктов.
Весь остаток марта будут продолжаться взрывные работы на руслах рек в Аулиекольском, Джангельдинском, Наурзумском, Камыстинском, Карасуском районах и в районе Б.Майлина. Всего взрывные работы планируется провести на 15 сложных участках рек.
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