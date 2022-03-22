USD 505.22
EUR 558.72
RUB 4.9
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. В Костанайской области начали взрывать лёд

В Костанайской области начали взрывать лёд

Vinkmag ad

В Карасуском районе начались работы по рыхлению льда на руслах рек. Первые взрывы прозвучали на реке Карасу, в селе Белозерка, затем на той же реке в селе Зеленовка.

Специализированная команда профессиональных взрывников под контролем местных исполнительных органов и департамента по ЧС Костанайской области со строжайшим соблюдением мер безопасности взорвали лёд в русле реки объёмом около 7,5 тысяч кубических метров. Для этого во льду пришлось пробурить более 220 скважин и заложить около 500 килограммов взрывчатки.

 

Рыхление льда на водных объектах проводятся до начала ледохода с целью предотвращения ледяных заторов и обеспечения безаварийного пропуска талых вод в районе паводкоопасных населенных пунктов.
Весь остаток марта будут продолжаться взрывные работы на руслах рек в Аулиекольском, Джангельдинском, Наурзумском, Камыстинском, Карасуском районах и в районе Б.Майлина. Всего взрывные работы планируется провести на 15 сложных участках рек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Подсолнечное масло стремительно дорожает на мировом рынке. Чего ждать Казахстану?
Следующая новость

Наурыз отметили в Костанае — фото, видео