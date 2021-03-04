В Костанайской области начался прием документов для поступления в специализированные школы для одаренных детей

В Костанайской области есть 3 специализированные школы — это школа интернат им. И. Алтынсарина, школа — лицей — интернат информационных технологий ОЗАТ и лицей — интернат БІЛІМ — инновация для одаренных детей. Обучаться в них могут талантливые дети из всех районов и городов, если сдадут специальные экзамены.

Кстати, в этом году в процедуре поступления в эти школы появились новшества. В отличие от прошлых лет правила приема поменялись. Сейчас тестирование будет проводить республиканский центр «Дарын». Его представитель будет приезжать сюда по месту в школах, где будет проходить тестирование, будет принимать участие и смотреть за соблюдением всех требований. Представители школ, где обучаются одарённые дети, рассказали о преимуществах этих учебных заведений. К примеру, специализированная школа лицей-интернат информационных технологий ОЗАТ специализируется в области IT-технологий. Руководство школы отмечает, что главная особенность учебного заведения в том, что воспитанники ещё со школьной скамьи получают образование по профилю, что дальше поможет им определиться с выбором профессии.

«В школе у нас современное компьютерное оборудование, у нас есть международное сотрудничество с Челябинским областным интернатом для одаренных детей и с Курганским областным лицеем для одаренных детей. Для иногородних предоставляется общежитие- интернат для сельских детей, в школе 3-х и 6-ти разовое питание», — рассказывает директор специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий «Озат» Рамзан Раисов.

Прием документов уже начался, и продлится до 1 апреля. Подать заявку на участие в конкурсе для поступления в специализированные школы теперь можно через сайты

qabyldau.daryn.kz

bilemtihan.kz

Все подробности условий для поступления, а так же возраст, с которого принимают в эти школы, можно уточнить как на этих сайтах, так и в самих организациях, куда вы планируете поступать. Тестирование будет проходить в живую на базе школы-интерната имени И.Алтынсарина, конкурсантам будут представлены вопросы по математике и логике, грамотности чтения и истории Казахстана.

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