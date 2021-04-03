В Костанайской области начался прием заявок на получение АСП на второй квартал

В Костанайской области начался прием заявок на получение адресной социальной помощи на второй квартал.

Документы принимаются онлайн, сообщил РСК заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Максим Устинов.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, для предотвращения прямого контакта с заявителем и недопущения группового сбора документы принимаются онлайн через портал электронного правительства egov.kz.

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