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В Костанайской области начался прием заявок на получение АСП на второй квартал

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В Костанайской области начался прием заявок на получение адресной социальной помощи на второй квартал.

Документы принимаются онлайн, сообщил РСК заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Максим Устинов.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, для предотвращения прямого контакта с заявителем и недопущения группового сбора документы принимаются онлайн через портал электронного правительства egov.kz.

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