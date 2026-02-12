В Костанайской области стартовал приём заявок в специализированные школы для одарённых детей. Подать документы можно до 15 апреля.
Одним из учащихся такого учебного заведения является 11-классник Таир Өміртайұлы, который уже несколько лет обучается в лицее-интернате Лицей-интернат «Білім-Инновация». Молодой человек увлекается естественно-математическими науками и неоднократно становился победителем областных, республиканских и международных олимпиад по физике.
«Мы с другом решили поступать вместе. Хотели жить в общежитии, там особая атмосфера, своего рода братство. Поэтому выбрали лицей», — рассказал Таир.
Сегодня он готовится к сдаче международного экзамена IELTS, планируя продолжить обучение за рубежом. По его словам, школа дала не только глубокие знания, но и сформировала ценность образования.
Как проходит отбор
В лицей «Білім-Инновация» принимают учащихся с 7 класса. Обучение ведётся на казахском и русском языках. Кандидатам необходимо пройти тестирование из 60 вопросов: 50 — по математике и логике, 10 — на читательскую грамотность. В этом году планируется набрать 60 учеников.
Заместитель директора Ерлан Есеркепов сообщил, что 17 мая экзамен будет организован для городских школьников на базе лицея. Для детей из сельской местности педагоги выедут в районы для проведения тестирования. После проверки работы направляются в Астану, а результаты публикуются на сайте.
Другие школы для одарённых
Помимо «Білім-Инновация», в Костанае действуют ещё две специализированные школы:
- Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий «Озат»;
- Специализированная школа-гимназия-интернат имени Ы. Алтынсарина.
Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на интернет-ресурсе выбранной школы. В случае затруднений документы можно предоставить в бумажном виде.
Необходимые документы и квоты
Как сообщила пресс-секретарь управления образования Анна Лазарева, для участия в конкурсе необходимо подготовить заявление, копию свидетельства о рождении ребёнка с указанием ИИН, фотографию 3×4, а также документы, подтверждающие принадлежность к социально уязвимым категориям — при наличии квоты.
В школах предусмотрены две квоты:
- не менее 15% мест — для детей из социально уязвимых семей (в 5, 6, 7, 8 и 10 классах);
- 10% мест при наборе в 7 класс — для победителей сельской интеллектуальной олимпиады «Мын бала».
Приём заявок продолжается до 15 апреля.
Проект новой Конституции опубликован: что изменится в Основном законе
Морозы усиливаются: часть школьников в Костанайской области перешла на онлайн-обучение
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.