В Костанайской области стартовал приём заявок в специализированные школы для одарённых детей. Подать документы можно до 15 апреля.

Одним из учащихся такого учебного заведения является 11-классник Таир Өміртайұлы, который уже несколько лет обучается в лицее-интернате Лицей-интернат «Білім-Инновация». Молодой человек увлекается естественно-математическими науками и неоднократно становился победителем областных, республиканских и международных олимпиад по физике.

«Мы с другом решили поступать вместе. Хотели жить в общежитии, там особая атмосфера, своего рода братство. Поэтому выбрали лицей», — рассказал Таир.

Сегодня он готовится к сдаче международного экзамена IELTS, планируя продолжить обучение за рубежом. По его словам, школа дала не только глубокие знания, но и сформировала ценность образования.

Как проходит отбор

В лицей «Білім-Инновация» принимают учащихся с 7 класса. Обучение ведётся на казахском и русском языках. Кандидатам необходимо пройти тестирование из 60 вопросов: 50 — по математике и логике, 10 — на читательскую грамотность. В этом году планируется набрать 60 учеников.

Заместитель директора Ерлан Есеркепов сообщил, что 17 мая экзамен будет организован для городских школьников на базе лицея. Для детей из сельской местности педагоги выедут в районы для проведения тестирования. После проверки работы направляются в Астану, а результаты публикуются на сайте.

Другие школы для одарённых

Помимо «Білім-Инновация», в Костанае действуют ещё две специализированные школы:

Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий «Озат» ;

; Специализированная школа-гимназия-интернат имени Ы. Алтынсарина .

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на интернет-ресурсе выбранной школы. В случае затруднений документы можно предоставить в бумажном виде.

Необходимые документы и квоты

Как сообщила пресс-секретарь управления образования Анна Лазарева, для участия в конкурсе необходимо подготовить заявление, копию свидетельства о рождении ребёнка с указанием ИИН, фотографию 3×4, а также документы, подтверждающие принадлежность к социально уязвимым категориям — при наличии квоты.

В школах предусмотрены две квоты:

не менее 15% мест — для детей из социально уязвимых семей (в 5, 6, 7, 8 и 10 классах);

10% мест при наборе в 7 класс — для победителей сельской интеллектуальной олимпиады «Мын бала».

Приём заявок продолжается до 15 апреля.

