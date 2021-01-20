В Костанайской области начался суд над экс-начальником колонии «Черный беркут»

Перед судом предстал бывший начальник колонии «Черный беркут» Арман Абилев. Громкий процесс начался в Житикаринском районном суде.

Напомним, летом 2020-ого года начальника учреждения УК-161/3 Армана Абилева, который не проработал в этой должности и года, в ходе совместной операции задержали сотрудники регионального ДКНБ и управления собственной безопасности ДП Костанайской области.

В сети позже появилось видео с места задержания. Абилева, обвиняют в получении взятки путём вымогательства, и в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Подсудимый, признавший вину, настаивал на рассмотрение дела в сокращенном порядке. Однако, суд, усмотрев разногласия между его показаниями и показаниями потерпевшего, кстати заключенного колонии чрезвычайного режима безопасности, назначил полную процедуру изучения материалов дела. Согласно обвинению Абилев вымогал у заключенного взятку в один миллион тенге.

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