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В Костанайской области наградили акима, который задержал подозреваемого в убийстве

Аким села Карасу Амангельдинского района Гасырсеит Коржынбаев награжден часами с логотипом МВД, а также грамотой за помощь в задержании подозреваемого, совершившего убийство, передает alau.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

Преступление было совершено в Амангельдинском районе села Карасу Костанайской области. На пульт 102 поступило анонимное сообщение с просьбой направить сотрудников полиции. На место прибыл участковый. Он  обнаружил труп 55-летнего жителя села с признаками насильственной смерти. Также с ножевыми ранениями госпитализировали пожилую женщину. Прибывшие на место преступления участковый и аким сельского округа бросились на поиски подозреваемого, который, по словам очевидцев, направился в сторону трассы.

«Следом за 47-летним мужчиной, разделившись, направились участковый и сельский аким. Последний, увидев подозреваемого, стал вызывать подмогу. Однако мужчина успел нанести себе резаные раны и был госпитализирован в районную больницу», — рассказали в полиции.

В настоящее время ведется досудебное расследование по двум статьям — «Убийство» и «Покушение на убийство». Назначены экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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