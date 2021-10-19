В Костанайской области найдена без вести пропавшая женщина

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16 октября жительница села им. М. Хакимжановой обратилась в полицию, о том, что, пропала ее 67-летняя мать.
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Пожилая женщина болела, она вышла из дома около 16 часов и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ДП.
Сельчанка искала ее самостоятельно более 4 часов. Нигде в поселке ее не было. Женщина обратилась в полицию.
Начальник местной полицейской службы Асет Бузай и участковый инспектор полиции отдела полиции Алтынсаринского района Амантай Кенжебаев после получения сообщения, начали поисковые мероприятия. Стали отрабатывать поселок и дороги. На трассе Алтынсарина-Сарыколь полицейский возле кафе обнаружил без вести пропавшую женщину.
Как оказалось, пенсионерка вышла из дома и потеряла ориентир.
Дочь женщины Наталья Рябоконь поблагодарила полицейских за помощь в розыске матери.
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