В Костанайской области налоговые послабления смогли получить почти 200 бизнесменов, пострадавших от паводка

В Костанайской области от паводка пострадали не только дома обычных жителей, убытки понесли и предприниматели. У кого-то затопило здание кафе, у кого-то магазины, полные продуктов питания, у крестьянских хозяйств — пшеница на зернотоках.

Правительство предоставило таким бизнесменам налоговые послабления. Правда, претендовать на все эти преференции могут только те, кто официально признан пострадавшим от стихии. В Костанайской области, по данным департамента госдоходов, это пока 196 бизнесменов. 19 из них получили отсрочку по выплате задолженности в 144 млн тенге.

«В рамках налогового законодательства если у них нет задолженности, отсрочки они могут воспользоваться такой льготой как за период с 1 марта по 30 июня и те налоги, которые были начислены они в праве не оплачивать их», — говорит руководитель управления департамента госдоходов Костанайской области Зарина Бекмухамедова.

Послаблений немало, отмечают специалисты. И все они важны. К примеру, предоставлена отсрочка уплаты по всем налогам, а также социальным платежам. Помимо этого перенесены сроки сдачи налоговой отчетности и приостановлены все налоговые проверки.

«Я считаю, что это колоссальная поддержка для налогоплательщиков, которые пострадали в период паводков и это даст время для того, чтобы возобновить свою деятельность, восстановить какие-то свои расходы и так далее. Вообще 300 млн тенге у нас по республике», — говорит Зарина Бекмухамедова.

При этом специалисты напоминают, что эти налоговые послабления — это всего лишь отсрочка. После 30 июня людям все равно придется заплатить налоги и долги в бюджет. Помимо этого, число бизнесменов, которые смогут получить налоговые преференции, может измениться. Комиссии продолжают рассматривать заявления от пострадавших предпринимателей.

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