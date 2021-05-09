В Костанайской области сократят число необорудованных и запрещенных мест для купания на водоемах

В Костанайской области намерены снизить число необорудованных и запрещенных мест для купания на водоемах. Именно в этих местах, как отмечают сотрудники ДЧС, гибнет большое количество людей передает alau.kz

За прошедшие 5 лет на водоемах Костанайской области утонул 91 человек из них 88 на необорудованных и запрещенных для купания водоемах. Таких мест проверка выявила 198. Их, сотрудники ДЧС намерены уменьшить за счет подготовки специального нормативно- правового акта.

«Данное постановление по созданию и регистрации официальных мест купания позволит включить их в список подконтрольных объектов в области гражданской обороны с последующим проведением государственного контроля. В этой связи, акимам городов и районов совместно с отделами по ЧС, собственниками (арендаторами) рекомендуем определить места массового отдыха людей на водоемах, предоставить списки»,- отметил начальник департамента по ЧС Костанайской области Биржан Каримов.

Создать официальные места для купания начнут на базе уже действующих мест отдыха у водоемов — это базы отдыха, детские оздоровительные лагеря. До 15 мая, отмечает начальник ДЧС, их руководители должны провести с собственниками разъяснительную работу и оборудовать пляжи. Помимо этого департамент внес предложение в маслихат области для определения запрета на купание в необорудованных участках водоемов. Это, в свою очередь, позволит полицейским уже законно штрафовать нарушителей.

«Купальный сезон уже стартует, два три дня жарко, еще несколько дней, люди пойдут купаться, а у вас до сих пор предложения в маслихат, запрет на купание вы должны были до 15 апреля принять, ускорить нужно», — поручил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Управлению образования аким области также дал поручение. Летом 2020 года произошло 4 факта гибели детей на водоемах. Основными причинами стали — купание в необорудованных местах и недостаточный контроль родителей за детьми. Сейчас отделы образования районов и городов прорабатывают вопросы обеспечения занятости школьников этим летом. По мнению чиновников, их нахождение в лагерях, и на детских пришкольных площадках сможет снизить риски возникновения несчастных случаев на воде.

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