В Костанайской области намерены установить предельные цены на картофель и морковь

В июне в Костанайской области резко подорожали картофель и морковь. Цена последней доходила до шестисот тенге за килограмм. Сейчас, официально, чиновники от сельского хозяйства заявляют, что картофель и морковь подорожали в 2 раза и объясняется ростом сезонностью производства и повышением цен у оптовиках.

Сегодня, отмечает они, ситуация стабилизируется.

«Если в мае заходило на 50-60 тонн, то на сегодня уже более 200 тон — 50 — картофель, 30 процентов — морковь, лук также из Туркестанской области, капуста, все приходит, средняя цена от 130 до 170 тенге», — сообщил замруководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Толеутай Ержанов.

Картофель и морковь в Костанайкую область везут из Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и Шымкента. В итоге розничная цена на морковь варьируется от ста тридцати пяти тенге до пятисот девяноста тенге. По луку и капусте серьезных опасений нет, говорят чиновники. Лук стоит от ста до ста пятидесяти тенге за килограмм, а капуста от девяноста одного тенге до ста шестидесяти шести тенге. Решить ситуацию, по мнению чиновников от сельского хозяйства, поможет установление предельных цен на картофель и морковь, которые утверждает специальная комиссия.

«Но мы это устанавливаем, это решает комиссия, 40 процентов в ней бизнесмены. Предельные цены устанавливается и пересмотром на 15 дней», — отмечает заместитель руководителя областного управления.

Пока предельные цены рассчитаны так: картофель — 195 тенге за килограмм и 220 тенге за килограмм моркови. Напомним, что весной предельные цены были установлены на капусту в размере 88 тенге за килограмм, яйцо — 350 тенге за десяток, и масло подсолнечное — 601 тенге за литр.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.