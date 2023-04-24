В Костанайской области намерены выделять финансирование на благоустройство кладбищ

На сессии Костанайского областного маслихата, которая прошла в онлайн режиме, депутаты обсуждали изменения в правила погребения и организации ухода за могилами в регионе.

Как отмечают разработчики изменений, новшества позволят законодательно закрепить порядок погребения и организации дела по уходу за могилами, а также санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к эксплуатации и содержанию кладбищ, организации захоронения и перезахоронения умерших или останков, объектов похоронного назначения.

«Благодаря данным правилам, у нас имеется возможность финансирование ухода за данными могилами. То есть регионам нужно будет привести в соответствие документацию и заявиться к нам с соответствующей бюджетной заявкой», — сообщил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Алмат Гапбасов.

По данным управления энергетики и ЖКХ, сейчас практически во всех городах и районах области кладбища содержат на добровольной основе жители, либо работники бюджетных организаций и волонтеры убирают их на субботниках. На балансе акиматов стоят лишь места погребения в Костанае, Рудном, Аркалыке и Костанайском районе. Но это не меняет ситуацию к лучшему. К примеру, в Костанае услуги по обслуживанию и содержанию кладбища переданы в доверительное управление ТОО «Стикс-2012».

«Вот сейчас Вы сказали, что в доверительном управлении ТОО «Стикс-2012» обслуживает костанайское кладбище, но мы все видим, что там ничего не делается. Как привлечь к ответственности людей, которые взяли в доверительное управление. То есть они какое-то финансирование получают же из бюджета?», — спросила депутат Костанайского областного маслихата Татьяна Булгацевич.

Но, как отметил Алмат Гапбасов, акимату Костаная нужно доработать этот вопрос, пока от них в управление энергетики и ЖКХ бюджетной заявки на содержание кладбищ не поступало. Хотя на балансе кладбища у них стоят. В итоге, депутаты правила приняли единогласно. После вступления их в силу, чиновникам нужно будет провести еще немало процедур. Самое, важное, отметили в управлении, оформить земельные участки и изготовить технические паспорта на кладбища.

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