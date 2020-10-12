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В Костанайской области назначен новый руководитель управления сельского хозяйства

Распоряжением акима Костанайской области руководителем управления сельского хозяйтсва и земельных отношений акимата области назначен Бисимбаев Тимур Калымжанович.

Ранее занимал должность заместителя руководителя данного управления.

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