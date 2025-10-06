В рамках борьбы с «черным рынком» воды специалисты Тобол-Торгайской бассейновой инспекции провели анализ разрешений на специальное водопользование. В ходе проверки, проведенной в соответствии с надзорными полномочиями, установленными статьей 53 нового Водного кодекса, инспекторы выявили факт незаконного водозабора — одно из предприятий города Рудного осуществляло забор воды из скважины без соответствующего разрешения. Об этом сообщает сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

На предприятие нарушителя наложен штраф в размере 1 671 100 тенге по части 2 статьи 141 Кодекса об административных правонарушениях — «Нарушение права государственной собственности на воды». Как отмечают в ведомстве, это крупнейший штраф, вынесенный специалистами Тобол-Торгайской бассейновой инспекции с начала 2025 года.

Всего в 2025 году инспекцией было выявлено пять фактов нарушения статьи 141 Кодекса об административных правонарушениях. По ним были выписаны штрафы на общую сумму 2 339 540 тенге. Всем нарушителям были даны предписания и рекомендации по получению разрешений на специальное водопользование.

«Надзорные функции, которые были введены в новом Водном кодексе, позволяют бассейновым инспекциям оперативно реагировать на обращения граждан, информацию о нарушениях водного законодательства и результаты мониторингов. Инспекторы могут сразу выехать на место и, в случае подтверждения факта нарушения, вынести административный штраф. Это позволяет более эффективно бороться с незаконным водозабором и «черным рынком» воды», – сообщил руководитель Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Алмат Абжанов.

