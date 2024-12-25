Распоряжением акима Костанайской области от 24 декабря 2024 года, по согласованию с маслихатом Сарыкольского района, на должность акима Сарыкольского района назначен Марат Лесбекович Шымырбеков.

Марат Лесбекович родился в 1973 году в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области. Окончил Шымкентский университет по специальности «Химия и биология» и Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов по специальности «Государственное и местное управление». Ранее он занимал должности акима Златоустовского сельского округа и заместителя акима Сарыкольского района.

Распоряжением акима Костанайской области от 25 декабря 2024 года, по согласованию с маслихатом Костанайского района, на должность акима Костанайского района назначен Олжас Жомартович Нургалиев.

Олжас Жомартович родился в 1986 году в Костанайском районе Костанайской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности «Международные отношения», Современную гуманитарную академию и Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова по специальности «Экономика». Имеет степень магистра экономических наук. Ранее занимал должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

Распоряжением акима Костанайской области от 25 декабря 2024 года, по согласованию с маслихатом Джангельдинского района, на должность акима Джангельдинского района назначен Динмуханбет Серикович Бидашев.

Динмуханбет Серикович родился в 1973 году в Джангельдинском районе Костанайской области. Окончил Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова по специальности «Экономика и менеджмент». Ранее занимал должность заместителя акима Джангельдинского района.

Все назначенные акимы обладают значительным опытом работы в сфере государственного управления и практическими знаниями, необходимыми для эффективного руководства.

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