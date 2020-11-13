В Костанайской области намерены сдержать цены на социальный хлеб как минимум до лета следующего года. Для этого в стабилизационный фонд закуплено 5 тысяч тонн муки, заключены договоры между супермаркетами, хлебозаводами и поставщиками муки. Предельная цена установлена в 87 тенге, передает alau.kz

В Костанайской области не будет повышения цен на социальный хлеб. Его стоимость останется прежней, как минимум, до лета следующего года. Для этого в регионе предпринимаются все необходимые меры.

«Для обеспечения пекарен области мукой закуплено СПК «Тобол» 5 тысяч тонн муки первого сорта на 600 млн тенге, фиксированная цена составляет 87 тенге за одну булку 600-граммового формового хлеба. В супермаркетах и магазинах области стоимость булки хлеба составляет от 82 до 87 тенге», — рассказал руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области Тимур Бисимбаев.

Этот хлеб можно найти в магазинах на полках с обозначением «Социальный товар».

«Конечно, он пользуется большим спросом, в связи с этим мы ставим его всегда в центре зала, каждый день он закупается в большом объеме», — поделилась администратор супермаркета Rauzet Ботагоз Кошенбаева.

«Ежедневно поставляется до 400 булок данного хлеба, реализация практически под ноль, наши клиенты довольны этим хлебом», — пояснил директор ТОО «Астыкжан-Костанай» Бейбит Сейтаев.

Чем он отличается от других видов хлеба? Дело в стоимости сырья. К примеру, мука для производства социального хлеба поставляется пекарням региона по цене 120 тенге. Один из крупнейших поставщиков указал, что они выпускают на двух мельницах 570 тонн муки в сутки. 50 процентов отправляется на экспорт, а часть остается для местных пекарен.

«Мы выиграли тендер, мы поставляем в город, в область Костанайскую. Мука первого сорта, по всем категориям, по всем ГОСТам проходит. Зерна хватает, муки хватает. У нас зерно запас в принципе до следующего урожая мы собрали», — указал учредитель ТОО «Вадиса М» Сабыр Мамедов.

В целом по стабилизации цен на социально-значимые продукты проводится большая работа, это и ежедневные мониторинги и обеспечение достаточного запаса продуктов в стабилизационном фонде. На это кстати, было выделено 1 млрд 432 млн тенге, из которых 1 млрд 232 млн тенге на деятельность регионального стабфонда через АО СПК «Тобол». На сегодня в его запасах имеется 14 наименований продукции.

«Объем составляет порядка 7 тысяч тонн на сумму миллиард тенге. СПК «Тобол» проводится товарная интервенция по 10 наименованиям продукции, которые реализуются в 153 магазинах. Информация о наименование товаров и магазинов можно увидеть на сайте СПК «Тобол»», — добавил Тимур Бисимбаев.

А 200 млн тенге выделено субъектам предпринимательства на оборотную схему, чтобы на полках магазинов был дешевый товар. Но это касается социального товара, хлеба. Стоимость других видов хлебобулочных изделий все-таки может меняться. Это, как указывают в пекарнях, неизбежно.

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