Более 330 вакансий по региону
В Костанайской области по-прежнему остро стоит проблема нехватки медицинских кадров. По данным специалистов, суммарный дефицит врачей и среднего медперсонала по региону превышает 330 вакансий. Медучреждения всех уровней испытывают трудности с укомплектованностью штата, особенно по узким специальностям.
В областной больнице число незакрытых ставок сократили почти вдвое
В Костанайской областной больнице кадровый вопрос также остаётся одним из ключевых. Как рассказал главный врач медучреждения Асхат Утебаев, в сентябре здесь не хватало около 30 врачей. К концу года этот показатель удалось снизить до 12 незакрытых ставок.
По его словам, за последние месяцы в штат приняли нескольких специалистов:
- врачей функциональной диагностики,
- дерматолога,
- акушера-гинеколога,
- реаниматолога,
- рентгенолога.
Усилены и узкие направления: если раньше в области был всего один ЛОР-врач, теперь работают уже двое. Число ревматологов также увеличилось с одного до двух. При этом потребность в реаниматологах всё ещё сохраняется.
Оснащённость техникой — 89%, впереди новые поставки
Помимо работы с кадрами, в регионе продолжается обновление материально-технической базы здравоохранения. Уровень оснащённости медицинской техникой по области на сегодняшний день составляет 89% .
Ожидается поставка двух ангиографов — один для Костанайской областной больницы, второй для Рудненской городской. Это позволит расширить возможности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Новое оборудование для онкобольницы на 2 млрд тенге
Существенное обновление ждёт и Костанайскую городскую онкологическую многопрофильную больницу. Уже в этом месяце сюда доставят новое оборудование более чем на 2 млрд тенге.
По оценке специалистов, это значительно улучшит качество и доступность высокотехнологичной помощи онкопациентам и позволит вывести уровень диагностики и лечения на новый этап.
