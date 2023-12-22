В Костанайской области не удалось завершить ремонт нескольких дорог

На ремонт автодорог областного и районного значения в Костанайской области в этом году выделен 21 млрд тенге. На сегодня из 57 проектов строительно-монтажные работы завершены на 46-ти участках, 11 являются переходящими на 2024 год.

Но есть и такие дороги, где работы так и начались, хотя деньги были выделены. К примеру, так случилось трассой Шубалан — Карасу — 57 км дороги районного значения.

«Это «Казахстан 2050», подрядчик из Карагандинской области выиграл, но к работам так и не приступил, в этом году было выделено 750 млн тенге. Деньги остались неосвоенными, это проблема. Дело передано в суд. Пока не можем в этом году, опять перенесли, на следующий год будет конкурс», — сообщил и.о.руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области Булат Сейдахметов.

По словам представителя управления пассажирского транспорта и автодорог, они все чаще сталкиваются с проблемами, связанными с недобросовестными подрядчиками. Сейчас, к примеру, управление не принимает ремонт дороги Мамлютка- Костанай-Пресногорьковка-Белоглинка. Из-за некачественно проделанной работы управление подало в суд на исполнителей. Так же не приняты в эксплуатацию 5 км дороги вблизи Аркалыка. Здесь тоже все решается в суде. А вот еще один проект, который был громко объявлен по республике — реконструкция пограничных застав и пункта пропуска Кайрат, был и вовсе остановлен.

«Комитет заключил договор, мы в этом принимали по заставе, именно застава в районе «Кайрака», мы туда выезжали контролировали, как технадзор, но не больше того. На сегодня нам не давали деньги и не заключили договор. Мы не можем об этом говорить», — отметил директор КФ НК «Казавтожаол» Андрей Горват.

Должны были построить 4 пограничные заставы: две в Карабалыкском районе, и по одной в Житикаринском и Мендыкаринском районах. Всё приостановлено из-за отсутствия денег из республиканского бюджета. Хотя, как отметил Андрей Горват, на объекты уже завезли часть цемента, и весь объём кирпича для строительства гаражей и административных зданий.

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