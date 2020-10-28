В Костанайской области несколько предприятий должны своим работникам более 50 млн тенге

В Костанайской области три предприятия должны своим работникам 53 млн тенге. Они накопили задолженность перед тремя сотнями работников. Как отмечают чиновники, когда именно люди смогут получить свои деньги, неизвестно. Сейчас идут судебные процессы, и на предприятиях работают банкротные управляющие

За 9 месяцев этого года в Костанайской области выявлено 255 нарушений трудового законодательства. На работодателей наложено почти 13 млн тенге штрафов. Задолженность по зарплате изначально числилась на 8 предприятиях на сумму больше 130 млн тенге. Сегодня, по официальным данным, должников трое, а сумма снизилась до 53 млн тенге перед 259 работниками.

«Филиал ТОО «AsmadinProject»(Аулиекольский район)имеет задолженность по заработной плате 26,2 млн тенге,перед182 работниками. В настоящее время, правопреемник Филиала ТОО «AsmadinProject» является вновь образованное на его базе ТОО «Кушмурунский ТРЗМ», который в настоящее время загружен объемом работы по ремонту тепловозов. Заключено соглашение о том, что ТОО«Кушмурунский ТРЗМ» окажет материальную помощь ТОО «AsmadinProject»в полном погашении задолженности по заработной плате двумя траншами: в ноябре планирует погасить задолженность по зарплате в сумме — 10 млн. тенге и в декабре в сумме 16,2 млн тенге»,- говорит руководитель управления по инспекции труда Костанайской области Ержан Токтагулов.

В Рудном ТОО «Вагоностроительный завод» должен почти 17 млн тенге 21 работнику. ТОО ГРК «Тохтар» в Житикаринском районе имеет задолженность по заработной плате в 10 млн тенге перед 56 работниками. ТОО «Болашак А» — это Аулиекольский район, имеет задолженность 4,6 млн тенге перед 65 работниками. Выплата зарплат, как отмечают чиновники, откладывается из-за того, что идут судебные процессы и на предприятиях работают банкротные управляющие. В этом году возросла нагрузка и на работу профсоюзов региона, увеличилось число обращений до 3,5 тысяч. Было подписано порядка 260 дополнительных соглашений к действующим коллективным договорам. Изменения коснулись положения работников в условиях простоя, сокращения объемов производства, новых форматов организации рабочего места, размеров заработных плат, социальной поддержки, организации удаленного рабочего места, переобучения и переподготовки работников, получения ими дополнительных компетенций.

«Так, профессиональным союзом работников образования и науки и профсоюзом государственных служащих коллективные договоры дополнены обязательствами работодателя по организации дистанционного рабочего места и возмещению затрат на удаленную работу. Промышленными предприятиями в рамках соглашений взяты дополнительные обязательства по организации доставки работников, обеспечения их медикаментами, тестировании и иммунопрофилактике»,- сказала председатель территориального объединения профессиональных союзов Костанайской области Екатерина Смышляева.

Аким Костанайской области подчеркнул, что все вопросы с предприятиями- должниками по заработным платам будет держать на личном контроле, помимо это он поручил соответствующим органам усилить контроль соблюдения трудовых прав работодателями.

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