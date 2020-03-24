На сегодняшний день в области госпитализировано – 39 человек, на домашнем карантине находятся — 15 (в связи с изменением категории стран неблагополучных по СОVID-19), сообщает пресс-служба Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

Ранее лица, которые находились на карантине, по прежнему остаются под наблюдением медицинских работников.

В Костанайской области нет зараженных коронавирусной инфекцией.

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