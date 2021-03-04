В Костанайской области низкий процент оснащенности мед.оборудованием

Костанайская область оказалась одним из регионов с низким показателем по оснащенности медицинским оборудованием. Такие данные привел в ходе своего выступления на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает alau.kz

Процесс оказания первичной медико-санитарной помощи, или как коротко его называют ПМСП, в Казахстане столкнулся с рядом проблем. О них рассказал министр здравоохранения на прошедшем заседании правительства. Как было сказано, в нашей стране вопрос первичной помощи имеет недостаток кадров, низкую заработную плату, слабую инфраструктуру и оснащение. К примеру, по всей стране износ зданий, где занимаются оказанием ПМСП, составляет 55 процентов. Почти такой же показатель применим и к Костанайской области, если рассматривать ее отдельно от других регионов. Не слишком хорошо, по информации министра, у нас обстоят дела и с медицинским оснащением. В этом вопросе наш регион один из лидеров по самым низким показателям среди остальных областей Казахстана.

«Объекты ПМСП обеспечены более 1,5 миллиона единиц медицинской техники, при этом оснащенность составляет 76,6 процентов, а износ 49 процентов. При этом низкая оснащенность медицинской техникой в Северо-Казахстанской области – 55 процентов, Костанайской области – 57 процентов, Шымкент – 72 процента, Акмолинская – 74, Актюбинская – 73»,- озвучил на заседании Правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

Несмотря на такую неприглядную статистику, Костанайской области все же есть, чем гордиться. Наш регион лучший в том, что касается оказания мер социальной поддержки для молодых специалистов. Например, из 100 прибывших выпускников помощь получил 81. А вот в Туркестанской области помочь смогли всего 12 молодым медикам из 175. В целом же анализ положения по всей стране показал, что качество оказания первичной помощи нужно повышать, причем в ближайшее время. И упор стоит делать в сторону сельской местности. В связи с этим уже разработан подробный план действий до 2025 года.

«Планируется в населенных пунктах с численностью до 50 человек обеспечить медицинским работником без помещения, до 300 человек открытие медицинских пунктов, свыше 300 человек открытие фельдшерско-акушерских пунктов. Строительство более 487 новых объектов ПМСП в рамках государственной программы развития здравоохранения на 2020-2025 годы и «Ауыл – ел бесiгi»,- сообщил министр здравоохранения.

По прогнозам открытие мед.пунктов позволит создать 270 дополнительных рабочих мест, что должно существенно повлиять на улучшение качества оказания ПМСП в селах. Также работу проведут и в других направлениях.

«По направлению повышения доступности и объема медицинских услуг ПМСП будут развиваться региональные центры лучших практик, внедрятся новые подходы профилактики, такие как Check-Up – профилактические осмотры населения, пациентоориентированность, школьная медицина, расшириться программа управления заболеваниями за счет включения новых заболеваний и также независимая сестринская практика»,- рассказал Алексей Цой.

Чтобы восстановить кадровый потенциал, развивать цифровизацию и решить еще ряд проблем, стране потребуется почти 88 миллиардов тенге. В эти средства могут быть включены и запланированное возведения медицинских учреждений, а также капитальный ремонт. К примеру, до конца 2025 года в стране отремонтируют больше 600 зданий для оказания первичной помощи. Из них 584 — это расположенные в селах. Ну а уже в этом году в Казахстане хотят заняться строительством 211 мед.учреждений, среди которых окажутся поликлиники, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.