В Костанайской области новый начальник ДЧС

Новый руководитель в костанайском Департаменте по чрезвычайным ситуациям. На эту должность назначен кадровый военный, специалист в области пожаротушения и организации кадровой работы Кайрат Касым. Вице-министр по ЧС представил нового начальника сотрудникам костанайского департамента, и поставил перед главой ведомства первостепенные задачи.

Начальником костанайского департамента по чрезвычайным ситуациям назначен 46-летний полковник Кайрат Касым. Сотрудникам ведомства кадрового, военного офицера, представил первый вице-министр МЧС Ибрагим Кульшимбаев. Ранее Кайрат Касым занимал должность заместителя начальника ДЧС Актюбинской области, где руководил гражданской обороной, курировал вопросы связи, оперативного реагирования на различные чрезвычайные ситуации.

Как отметил вице-министр, представляя руководителя ведомства, на новой должности начальнику департамента придется следить за обстановкой в крупном регионе, подверженном различным видам чрезвычайных ситуаций. Летом — это крупные степные и лесные пожары. Прошлогоднюю катастрофу в Аулиекольском районе еще помнят все. Весна опасна паводками, зима — снегопадами, буранами, заносами на дорогах. Поэтому руководителю департамента необходимо заняться материально-техническим обеспечением подразделений.

В регионе, как отметил Ибрагим Кульшимбаев, не хватает пожарных частей, в том числе и в областном центре. Новому начальнику необходимо заняться и этим вопросом, как и оснащением подведомственных подразделений, таких как Центр медицины катастроф, территориальный департамент комитета промышленной безопасности. Есть вопросы и по личному составу. Вопиющим назвал Кульшимбаев случай с начальником отдела управления кадровой политики департамента Бауржаном Алимбаевым. По материалам дела, рассматриваемого сейчас в суде, он брал деньги с сотрудников за прохождение аттестаций, за переводы на другую должность. Остальные фигуранты — руководители пожарных подразделений, рядовые сотрудники и гражданские лица, обвиняются в передаче взяток, либо в пособничестве этому, либо в покушениях на эти деяния.

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