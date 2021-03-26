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В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение

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В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.

В Костанае утром и днем ожидается гололед.

Ночью температура ожидается -6, днём -5 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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