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В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение

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В Костанайской области местами ожидается туман.

В Костанае ночью будет температура +1, днём +10 градусов.

Ветер юго-восточный со скоростью 2-5 метров в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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