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В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение

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28 февраля в Костанайской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

Местами метель, туман, гололед.

Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

г.Костанай: 28 февраля ожидается метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -11, днем -6 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области



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