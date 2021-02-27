В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение

28 февраля в Костанайской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
Местами метель, туман, гололед.
Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
г.Костанай: 28 февраля ожидается метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
Температура ночью -11, днем -6 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области