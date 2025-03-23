В рамках мониторинга паводковой ситуации в регионе, проведено аэровизуальное обследование. Цель — выявление потенциально опасных мест и мониторинг прохождения воды по руслам рек, а также уровень снегозапасов, что позволит своевременно принять меры для предотвращения возможных подтоплений. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

В ходе обследования специалисты изучили состояние водоемов в городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах. Особое внимание было уделено реке Караторгай, которую тщательно обследовали до границы с Улытауской областью.

Аэромониторинг позволяет оперативно реагировать на изменение гидрологической обстановки, прогнозировать развитие паводковой ситуации и координировать работу экстренных служб.

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