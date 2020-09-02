В Костанайской области один рыбак погиб, другой пропал без вести

Молодые люди отправились ночью на рыбалку. В результате одного из них обнаружили погибшим, передает alau.kz

По сообщению представителя ДЧС Костанайской области, 1 сентября несколько молодых людей в Федоровском районе ночью отправились к водоему. Двое из них решили порыбачить и на лодках поплыли на середину водоема. Вскоре оставшиеся на берегу молодые люди потеряли из виду своих друзей, попытки выйти с ними на контакт не увенчались успехом.

Спасательной службе поступил сигнал о пропаже на водоеме двоих людей.

«Немедленно были отправлены спасательные подразделения. Вчера, около 12:00 часов один из молодых людей, 1992 года рождения, был обнаружен. Он погиб. По второму пропавшему, 1987 года рождения, проводятся поисково-водолазные работы», — сообщил заместитель начальника ДЧС Костанайской области Азамат Оримбаев.

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