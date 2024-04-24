В Костанайской области оштрафовали магазины, где по завышенным ценам продавали социально-значимые продукты

Департамент торговли и защиты потребителей по Костанайской области проводит проверки в магазинах. Специалисты фиксируют, с какой надбавкой продают в магазинах социально значимые товары. Среди них продукты питания, которые пользуются наибольшим спросом среди населения, такие как хлеб, гречка, рис, яйца и др.

«Как вы знаете у нас правительством утвержден список 19 наименований социально-значимых товаров, где законом о регулировании торговой деятельности, предусмотрена торговая надбавка 15 процентов, в случае превышения это приводит к нарушению законодательства, где департаментом принимаются меры. К примеру, магазин подсолнечное масло продавал превышение около 30 процентов надбавка. За это были привлечены к штрафу», — Рассказал Азамат Сабыржан, заместитель руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей Костанайской области.

Так же с надбавкой выше 15%, в магазинах области, продавали сахар, мясо кур и яйца. В итоге 21 владелец торговых точек был оштрафован. За весь прошлый год за превышение этой надбавки наказаны были 55 магазинов. Большая их часть находится в Костанае и Рудном. Причем, отмечают специалисты, если в прошлом году нарушения фиксировали в больших супермаркетах, то в сейчас нарушителей больше в среди так называемых магазинов у дома. Также штрафы наложили на владельцев бизнеса, которые продавали товары по стоимости, превышающей цену на ярлыке.

«То есть у нас в законе предусмотрено ценники людям должны быть видны и, соответственно, человек должен сравнить в конце при оплате в чеке, то есть если одинаково. Вот в этом году за три с половиной месяца департаментом возбуждено уже 24 таких административных дела», — сообщил Азамат Сабыржан.

Основанием к наложению этих штрафов стали обращения потребителей. Все они содержали факты, подкрепленные подтверждающими документами: фото, видео и чеки. В департаменте торговли подчеркивают, что если покупатели видят подобные нарушения, то жалобы они могут отправить через портал Е-otinish или принести по адресу: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 115/1.

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