В суде района Беимбета Майлина рассмотрели административное дело в отношении ТОО «B». Компанию привлекли к ответственности за занятие предпринимательской деятельностью и проведение операций без соответствующей регистрации, разрешения либо направления уведомления — по статье КоАП РК.

Как установил суд, 18 октября 2025 года на автомобильный пункт пропуска «Аят» при выезде в Российскую Федерацию прибыло грузовое автотранспортное средство. Во время досмотра пограничный наряд выявил майнинговое оборудование общим весом 8 206 кг — без разрешительных документов.

Представители товарищества нарушение признали полностью.

Санкция статьи предусматривает для субъектов малого предпринимательства штраф в размере 25 МРП, с возможной конфискацией предметов и (или) орудий правонарушения. Кроме того, занятие деятельностью без лицензии может повлечь конфискацию доходов, денег и иных ценностей, полученных вследствие административного правонарушения.

С учётом признания вины и обстоятельств дела суд назначил ТОО «B» административный штраф в размере 98 300 тенге.

Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу.

