Лисаковский городской суд рассмотрел административное дело в отношении гражданина Б., обвинённого в установке на автомобиль устройств для подачи специальных световых сигналов без соответствующего разрешения. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

По материалам дела, 27 октября 2025 года около 21:00 в Лисаковске он управлял автомобилем «CHANGAN X5 PLUS», на котором было смонтировано такое устройство. В суде правонарушитель вину признал, раскаялся и пояснил, что снял рекламу своего ТОО и опубликовал видео в Instagram; разрешения на установку специальных сигналов не получал.

Санкция ч.2 ст.603 КоАП предусматривает штраф для физических лиц в размере 25 МРП с конфискацией указанных устройств. Суд признал Б. виновным и назначил взыскание в виде штрафа, снизив его в пределах, установленных ч.2 ст.829-11 КоАП. Итоговая сумма составила 68 810 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.

