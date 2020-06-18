В Костанайской области осталось три населенных пункта неблагополучных по опасным инфекциям КРС

В последние годы в Костанайской области крупный рогатый скот стал меньше болеть опасными инфекциями. К примеру, из 15 неблагополучных пунктов по бруцеллезу осталось только 3. Все они в Наурзумском районе. Однако, специалисты управления ветеринарии занимаются не только обследованием животных, но и их отслеживанием. В этом году 30 лошадям установили специальные чипы, оборудованные системой GPS, сообщает alau.kz

В Костанайской области начались плановые противоэпизоотические мероприятия по вакцинации животных против 11 видов особо опасных инфекций. В управлении ветеринарии сообщили, что в целом будет проведено около 5 млн исследований и прививок. Благодаря тому, что это работа проводится планомерно уже несколько лет подряд, в регионе снижается зараженность бруцеллезом КРС.

«Если брать 2014 год, зараженность по бруцеллезу КРС по области составила 1 %, то уже по итогам 2019 года данный показатель составил 0,4 %, то есть за 5 лет уровень зараженности по бруцеллезу КРС снизился в 2,5 раза.Достигнутый уровень сохранен и в текущем году»,- говорит руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Самат Калиев.



Как отметил Самат Калиев, еще в прошлом году в области было 15 неблагополучных населенных пунктов по бруцеллезу. Там были усилены оздоровительные мероприятия и диагностика животных, и в итоге осталось только три населенных пункта, где ситуация с бруцеллезом вызывает опасения. Все они в Наурзумском районе. Это села Дамдинский, Уленды и Кожа. Чтобы избавиться от болезни, там будет проводиться дезинфекция. Специалисты указывают, что снижается и показатель заболеваемостью тубрекулезом среди КРС. Но опасные болезни у животных все-таки втсречаются.

«В целях недопущения возникновения инфекционных болезней животных 2019 году была проведена работа по контролю над перемещением животных, с проведением карантинирования животных. Проведено 683 мероприятий по карантинированию, при этом выявлено 63 головы больных животных по 6 видам инфекционных болезней. Тем самым не допущено дальнейшее распространение инфекционных заболеваний. Данная работа осуществляется на постоянной основе»,- сказал Самат Калиев.

Тогда у животных был выявлен бруцеллез, туберкулез, лейкоз, хламидиоз, инфекционный ринотрахеит, паратуберкулез. Сначала этого года эксперты исследовали почти 10 тысяч голов КРС и 76 голов свиней. У 1 животного обнаружили паратуберкулез, его сдали на санитарный убой и у 53 голов КРС хламидиоз, они проходят лечение. Но, помимо вакцинации и проверок проводится и работа по отслеживаонию скота с помощью современных технологий.

«Было намечено оборудовать системой навигации лошадей в количестве не менее 50 голов, к концу года фактически было оборудовано 70 GPS-трекера на лошадях в 14 регионах области, что позволяет отслеживание местонахождения около 5 тысяч голов лошадей»,- рассказал Самат Калиев.

С начала этого года специалисты оборудовали системой навигации 13 лошадей. Всего же в этом году планируется установить GPS-трекеры на 30 лошадях.

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