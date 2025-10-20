Федоровский районный суд Костанайской области вынес приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб человек. За рулем автомобиля находился подсудимый Б., управлявший машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Как установил суд, в мае 2025 года Б., находясь в нетрезвом состоянии, управлял автомобилем Volkswagen Touareg. Двигаясь по одной из улиц села Фёдоровка, он столкнулся с автомобилем ВАЗ 21214, который в этот момент завершал маневр поворота налево.
В результате аварии водитель ВАЗ скончался на месте от полученных травм. После столкновения виновник покинул место происшествия, не оказав помощи пострадавшему.
В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Гособвинение просило назначить ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортом на 10 лет. Потерпевшая сторона, напротив, настаивала на максимально строгом наказании .
Суд признал смягчающими обстоятельствами раскаяние и признание вины. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Приговор
По совокупности преступлений, предусмотренных статьями 345-1 часть 3 и 347 УК РК, суд признал Б. виновным и назначил наказание:
- 3 года 6 месяцев лишения свободы,
- лишение права управлять транспортными средствами на 10 лет,
- отбывание наказания — в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и обязал осужденного компенсировать моральный вред и материальные убытки.
Приговор суда не вступил в законную силу.
