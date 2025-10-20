Федоровский районный суд Костанайской области вынес приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб человек. За рулем автомобиля находился подсудимый Б., управлявший машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Как установил суд, в мае 2025 года Б., находясь в нетрезвом состоянии, управлял автомобилем Volkswagen Touareg. Двигаясь по одной из улиц села Фёдоровка, он столкнулся с автомобилем ВАЗ 21214, который в этот момент завершал маневр поворота налево.

В результате аварии водитель ВАЗ скончался на месте от полученных травм. После столкновения виновник покинул место происшествия, не оказав помощи пострадавшему.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Гособвинение просило назначить ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортом на 10 лет. Потерпевшая сторона, напротив, настаивала на максимально строгом наказании .

Суд признал смягчающими обстоятельствами раскаяние и признание вины. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговор

По совокупности преступлений, предусмотренных статьями 345-1 часть 3 и 347 УК РК, суд признал Б. виновным и назначил наказание:

3 года 6 месяцев лишения свободы ,

, лишение права управлять транспортными средствами на 10 лет ,

, отбывание наказания — в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и обязал осужденного компенсировать моральный вред и материальные убытки.

Приговор суда не вступил в законную силу.

