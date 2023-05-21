В Костанайской области в колонии особого режима провели церемонию бракосочетания

Осужденный из “Черного беркута” женился, передает Polisia.kz.

Осужденный, отбывающий наказание в колонии особого режима, нашел свою вторую половину. Их знакомство произошло через газетные объявления. Началась переписка.

– Мы общались некоторое время, потом я принял решение жениться, так как не хотел ее потерять, – говорит осужденный Д.

Регистрация брака прошла в стенах учреждения № 39. Мужчина отбывает наказание за разбой. Но как считают психологи учреждения, такие положительные изменения пойдут осужденному на пользу – обретение семьи считается серьезным шагом к исправлению.

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