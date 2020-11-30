В Костанайской области открылись три пожарных поста

Три новых пожарных поста открыли в селах Костанайской области. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области

Пожары всегда были и остаются страшным бедствием. Они причиняют вред жизни и здоровью гражданам, интересам общества и государства. Особенно от них страдают сельские жители, которые до недавнего времени, нередко были беззащитны перед огненной стихией. С развитием нашего государства, внедрением инноваций во все отрасли инфраструктуры, в том числе и в отрасль пожаротушения, контролировать столь буйную стихию становится все более возможным.

В этом направлении Департаментом по чрезвычайным ситуациям Костанайской области совместно с местными исполнительными органами проделана большая работа. С 2014 года создано 35 пожарных постов, которые обеспечивают дополнительной противопожарной защитой 105 населенных пунктов, с общей численностью населения более 67 тысяч человек. Все посты созданы на базе субъектов частного предпринимательства и, при необходимости, привлекаются для тушения степных возгораний, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы.

В Департаментом для обеспечения пожарных постов выделено 5 единиц пожарной техники. В селах Шолаксай Наурзумского района, Молодежное в пригороде Аркалыка и Амангельды Карасуского района открылись новые пожарные посты. Они будут обеспечивать пожарную защиту 7 населенных пунктов и прилегающих к ним степных массивов. Их команды будут выезжать не только на возгорания, но и участвовать в ликвидации любых ЧС, происходящих в зоне их ответственности, а также помогать людям, попавшим в критическую ситуацию.

Открытие пожарных постов для жителей этих районов знаковое событие. Из-за отдаленности подразделений ГПС, зачастую, местные пожары до прибытия пожарной помощи приобретают значительные масштабы. Теперь же своевременное вмешательство вновь созданных пожарных постов, позволит вступить в схватку с огнем значительно раньше, тем самым, минимизировать ущерб от возгораний.

В торжественном открытии пожарных постов приняли участие начальники территориальных подразделений ДЧС, представители акиматов и личный состав пожарного поста. Состоялся осмотр техники пожарных депо, а также ознакомление с жилищно-бытовыми условиями для личного состава.

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