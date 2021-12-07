В Костанайской области открыта запись для желающих получить платную прививку вакциной Pfizer

Как сообщили в управлении здравоохранения, партия платной вакцины в область еще не поступила.

Неизвестна пока и стоимость прививки. Однако уже сейчас можно предварительно записаться для ее получения. Прививать платно будут в двух поликлиниках Костаная — в первой и четвертой.

Номера телефонов для записи вы видите сейчас на своих экранах. Также получить платную прививку можно будет и в городе Рудном.

Предположительно к концу декабря вакцина будет доставлена в Костанайскую область.

На сегодня на платную вакцинацию Пфайзером уже записались 94 человека.

Телефон для записи:

Поликлиника № 4: 87142- 39-06-55

Поликлиника № 1: 87142-53-22-88

Поликлиника №2 Г.Рудный: 8-71431- 9-44-44

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